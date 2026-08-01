Luciano Hang coloca robô como novo funcionário da Havan em escala 7×0, trabalhando 12 horas por dia, cumprindo 84 horas por semana, sem folga e sem reclamação

Publicação de Luciano Hang com robô em escala "7×0" repercute enquanto proposta que altera a jornada de trabalho aguarda votação no Senado

Luciano Hang coloca robô como novo funcionário da Havan em escala 7x0, trabalhando 12 horas por dia, cumprindo 84 horas por semana, sem folga e sem reclamação
(Imagem: Captura de tela/Instagram/Luciano Hang)
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Uma publicação feita por Luciano Hang, fundador da Havan, chamou atenção nas redes sociais ao apresentar um robô como o mais novo “colaborador” da empresa. No vídeo, o equipamento é descrito de forma bem-humorada como um funcionário que trabalha em escala “7×0”, das 8h às 20h, sem folgas.

A postagem foi divulgada enquanto a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê mudanças na jornada de trabalho segue em tramitação no Senado, o que fez o conteúdo ganhar ainda mais repercussão.

O que mostra a publicação

No vídeo publicado no Instagram, Hang apresenta o robô, apelidado de “Zé Bot”, e questiona os seguidores se o novo integrante da equipe passaria no período de experiência.

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A legenda faz referência à escala “7×0”, que não existe para trabalhadores com vínculo empregatício, já que a legislação brasileira garante descanso semanal remunerado. Por isso, a expressão aparece como parte da brincadeira envolvendo um equipamento automatizado.

Até o momento, a empresa não informou qual será a função do robô, em quais lojas ele será utilizado ou se o equipamento faz parte de um projeto piloto.

Debate sobre a escala 6×1

A publicação ocorreu em meio às discussões sobre a PEC que propõe reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas.

O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e aguarda análise do Senado. Caso seja aprovado sem alterações, seguirá para promulgação. Se sofrer mudanças, retornará para nova votação na Câmara.

A proposta prevê uma transição gradual para a nova carga horária e ainda precisa passar pelas próximas etapas do processo legislativo antes de entrar em vigor.

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Layne Brito

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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