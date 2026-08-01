Luciano Hang coloca robô como novo funcionário da Havan em escala 7x0, trabalhando 12 horas por dia, cumprindo 84 horas por semana, sem folga e sem reclamação

Luciano Hang coloca robô como novo funcionário da Havan em escala 7×0, trabalhando 12 horas por dia, cumprindo 84 horas por semana, sem folga e sem reclamação

Publicação de Luciano Hang com robô em escala "7×0" repercute enquanto proposta que altera a jornada de trabalho aguarda votação no Senado

(Imagem: Captura de tela/Instagram/Luciano Hang)

Uma publicação feita por Luciano Hang, fundador da Havan, chamou atenção nas redes sociais ao apresentar um robô como o mais novo “colaborador” da empresa. No vídeo, o equipamento é descrito de forma bem-humorada como um funcionário que trabalha em escala “7×0”, das 8h às 20h, sem folgas.

A postagem foi divulgada enquanto a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê mudanças na jornada de trabalho segue em tramitação no Senado, o que fez o conteúdo ganhar ainda mais repercussão.

O que mostra a publicação

No vídeo publicado no Instagram, Hang apresenta o robô, apelidado de “Zé Bot”, e questiona os seguidores se o novo integrante da equipe passaria no período de experiência.

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A legenda faz referência à escala “7×0”, que não existe para trabalhadores com vínculo empregatício, já que a legislação brasileira garante descanso semanal remunerado. Por isso, a expressão aparece como parte da brincadeira envolvendo um equipamento automatizado.

Até o momento, a empresa não informou qual será a função do robô, em quais lojas ele será utilizado ou se o equipamento faz parte de um projeto piloto.

Debate sobre a escala 6×1

A publicação ocorreu em meio às discussões sobre a PEC que propõe reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas.

O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e aguarda análise do Senado. Caso seja aprovado sem alterações, seguirá para promulgação. Se sofrer mudanças, retornará para nova votação na Câmara.

A proposta prevê uma transição gradual para a nova carga horária e ainda precisa passar pelas próximas etapas do processo legislativo antes de entrar em vigor.

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