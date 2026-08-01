Não é vinagre, nem detergente: como limpar o box e remover de vez as manchas do vidro sem precisar trocar por outro, segundo vidraceiros
Nem toda mancha branca no box sai com misturinhas caseiras. Antes de esfregar o vidro, vale identificar qual é o problema para evitar prejuízos
As manchas esbranquiçadas no box do banheiro costumam gerar dúvidas e fazem muita gente recorrer ao vinagre ou ao detergente na tentativa de recuperar o brilho do vidro.
No entanto, essas soluções nem sempre resolvem o problema e, em alguns casos, apenas fazem o consumidor perder tempo.
Especialistas em limpeza e vidraceiros explicam que o primeiro passo consiste em identificar qual tipo de mancha está presente no vidro.
Afinal, existem sujeiras que saem facilmente em casa, enquanto outras exigem tratamento profissional.
Como identificar o tipo de mancha no box
Segundo a especialista em limpeza que participou do programa Companhia Certa, apresentado por Ronnie Von, o box pode apresentar dois tipos principais de sujeira.
A primeira é a sujeira corpórea, formada por gordura do corpo, resíduos de sabonete, shampoo e outros produtos usados no banho.
Já a segunda é a calcificação, causada pelo acúmulo de minerais presentes na água, que formam uma crosta branca difícil de remover.
Faça o teste da palha de aço
Para descobrir qual é o problema, o vidro deve estar completamente seco.
Em seguida, utilize uma palha de aço seca e esfregue suavemente a parte interna do box em movimentos circulares.
Se a mancha desaparecer, trata-se apenas de sujeira superficial. Por outro lado, se ela permanecer, provavelmente há calcificação.
Nesse caso, os especialistas alertam que receitas caseiras dificilmente resolvem o problema.
O tratamento costuma exigir produtos específicos e equipamentos profissionais para evitar danos ao vidro.
Como limpar o box corretamente
Quando o teste indicar apenas sujeira corpórea, a limpeza pode ser feita em casa.
O método recomendado consiste em borrifar um desengordurante de cozinha sobre o vidro seco e espalhar o produto por toda a superfície. Depois, deixe agir entre dois e três minutos.
Na sequência, esfregue o vidro utilizando apenas o lado amarelo da esponja ou uma esponja própria para superfícies delicadas.
O lado verde deve ser evitado, pois pode riscar o vidro.
Após a limpeza, enxágue completamente, passe um rodinho para retirar a água e finalize com um pano seco.
O segredo para evitar novas manchas
Segundo os especialistas, deixar o box secar naturalmente favorece o surgimento da calcificação ao longo do tempo.
Por isso, retirar o excesso de água com um rodinho após o banho ajuda a conservar o vidro transparente por mais tempo e reduz o acúmulo de resíduos minerais.
Além disso, a especialista deu outras orientações para a limpeza da casa.
Ela recomenda aplicar água sanitária pura no rejunte quando houver mofo. Caso a sujeira não desapareça, o rejunte provavelmente já está desgastado e precisa ser substituído.
Já no micro-ondas, a indicação é usar detergente neutro ou limão, evitando produtos abrasivos.
Para desinfetar o assento do vaso sanitário sem amarelar o plástico, a recomendação é utilizar desinfetante puro em vez de água sanitária.
Veja mais no vídeo abaixo!
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