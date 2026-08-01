O brasileiro que construiu fortuna do zero e hoje é bilionário, dono da maior rede de hospitais do país

De uma clínica especializada em exames cardiológicos à maior rede de hospitais privados do Brasil, a trajetória do médico impressiona pelo crescimento dos negócios

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Construir uma empresa de sucesso exige planejamento, visão de longo prazo e capacidade de adaptação

No setor da saúde, onde a concorrência é intensa e os investimentos costumam ser elevados, poucos empresários conseguiram expandir seus negócios de forma tão expressiva quanto Jorge Moll.

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Médico de formação, ele iniciou a carreira atendendo pacientes, mas decidiu apostar no empreendedorismo ainda na década de 1970.

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Ao longo dos anos, transformou uma pequena clínica em um dos maiores grupos hospitalares da América Latina e passou a integrar a lista de bilionários da Forbes.

Jorge Moll começou a empreender na área da saúde

Formado em Medicina, com especialização em cardiologia e neurologia, Jorge Neval Moll Filho deu os primeiros passos como empresário em 1977, quando fundou uma clínica de diagnóstico por imagem voltada para exames cardiológicos, conhecida como Grupo Lab (Cardiolab).

No entanto, o aumento da concorrência no segmento fez o médico buscar novas oportunidades de crescimento.

Fundação da Rede D’Or mudou sua trajetória

Em vez de permanecer apenas no setor de diagnósticos, Jorge Moll decidiu ampliar o negócio. Para isso, transformou a estrutura de um antigo hotel, no Rio de Janeiro, em um hospital.

A iniciativa marcou o nascimento da Rede D’Or, que, anos depois, se consolidou como a maior rede de hospitais privados do Brasil.

Além da expansão orgânica, o grupo acelerou seu crescimento com aquisições estratégicas, incluindo a Rede São Luiz e a operadora SulAmérica. Posteriormente, a abertura de capital na Bolsa de Valores fortaleceu ainda mais a empresa.

Patrimônio ultrapassa R$ 30 bilhões

Com o crescimento da Rede D’Or, a fortuna da família Moll também aumentou de forma significativa. Atualmente, o patrimônio familiar supera os R$ 30 bilhões, colocando Jorge Moll entre os brasileiros mais ricos, segundo a revista Forbes.

Esse desempenho é resultado de décadas de investimentos, expansão da rede hospitalar e fortalecimento da atuação no mercado de saúde privado.

Bilionário também investe em pesquisa e ensino

Além dos negócios, Jorge Moll e sua família mantêm o Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), organização sem fins lucrativos voltada ao desenvolvimento científico, à inovação na área da saúde e à formação de profissionais.

Dessa forma, o empresário também direciona parte de seus investimentos para projetos voltados ao avanço da medicina e da pesquisa científica no Brasil.

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