Queimar dentro de casa folhas de louro com hortelã: para que serve e por que é recomendado

Combinação simples ganhou espaço entre os cuidados domésticos e chama atenção pelo aroma marcante espalhado nos ambientes

(Imagem: Ilustração/IA)

Encontrar sinais de ratos ou camundongos dentro de casa costuma causar preocupação imediata. Além de roer embalagens, móveis e fios, esses animais podem circular por cozinhas, despensas, quintais e áreas de serviço em busca de alimento e abrigo.

Por isso, muitas pessoas recorrem a soluções caseiras para tentar tornar os ambientes menos atrativos.

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Entre as práticas que ganharam popularidade está a queima de folhas de louro com hortelã dentro de casa.

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A mistura é conhecida pelo cheiro forte liberado quando as folhas entram em contato com o calor.

A recomendação popular afirma que esse aroma pode incomodar roedores e fazer com que eles evitem determinados pontos da residência.

Cheiro intenso

A hortelã possui um perfume fresco e marcante, enquanto o louro libera um aroma mais seco e persistente.

Quando queimadas juntas, as folhas produzem uma fumaça bastante perfumada, capaz de se espalhar rapidamente pelos cômodos.

Como ratos e camundongos possuem o olfato muito desenvolvido, acredita-se que odores intensos possam desorientá-los ou tornar o local desagradável.

Por esse motivo, algumas pessoas usam a combinação perto de portas, janelas, ralos, despensas e locais onde foram encontrados sinais dos animais.

No entanto, a prática não possui comprovação científica suficiente para ser considerada um método eficaz de controle de pragas.

O cheiro pode causar algum incômodo temporário, mas não elimina ninhos, filhotes ou possíveis focos de infestação.

Como é feito

O método popular consiste em colocar algumas folhas secas de louro e hortelã em um recipiente resistente ao calor.

Depois, elas são acesas por poucos instantes, apenas para que a fumaça e o aroma sejam liberados.

O recipiente deve permanecer em uma superfície firme, longe de cortinas, papéis, móveis, tecidos e produtos inflamáveis.

Também é importante manter portas ou janelas abertas para garantir a circulação do ar.

A fumaça não deve ser inalada diretamente.

Pessoas com asma, rinite, bronquite ou sensibilidade respiratória precisam evitar a prática.

Crianças, idosos e animais domésticos também devem permanecer afastados durante a queima.

Resultado temporário

Mesmo quando o cheiro parece afastar os roedores, o efeito tende a durar pouco.

Assim que o aroma desaparece, os animais podem retornar caso encontrem comida, água e locais seguros para se esconder.

Por isso, o truque deve ser visto apenas como uma medida complementar.

O mais importante é identificar o que está atraindo os ratos e bloquear as formas de entrada.

Alimentos precisam ficar guardados em recipientes fechados.

Lixeiras devem permanecer tampadas, enquanto restos de comida e ração de animais não devem ficar expostos durante a noite.

Proteção da casa

Também é necessário verificar frestas em portas, paredes, telhados, ralos e espaços próximos às tubulações.

Pequenas aberturas podem servir de passagem para ratos e camundongos.

O acúmulo de caixas, madeira, papéis e objetos sem uso também favorece a formação de esconderijos.

Manter os ambientes organizados e limpos reduz as condições ideais para a presença desses animais.

Quando existem muitos sinais, como fezes, embalagens roídas, barulhos noturnos ou forte odor, a melhor alternativa é procurar uma empresa especializada.

A queima de louro com hortelã pode até espalhar um cheiro desagradável aos roedores, mas não substitui a limpeza, a vedação e o controle adequado.

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