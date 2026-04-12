Pouca gente sabe, mas queimar folhas de louro em casa pode trazer benefícios surpreendentes para o bem-estar no dia a dia

Hábito antigo redescoberto por muita gente pode mudar a sensação dentro de casa e trazer mais leveza à rotina

Layne Brito - 12 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Alguns costumes resistem ao tempo mesmo sem explicação imediata. Eles passam de geração em geração, atravessam mudanças de rotina e seguem presentes dentro de casa como pequenos rituais carregados de significado.

Em meio a tantas práticas antigas que voltaram a despertar curiosidade, uma delas vem chamando atenção por unir tradição, aroma e uma sensação de conforto que muita gente diz perceber quase de forma instantânea.

O que antes parecia apenas um hábito curioso de avós e familiares mais antigos hoje vem sendo redescoberto por pessoas que buscam mais equilíbrio no dia a dia.

Em tempos de estresse, excesso de estímulos e rotina corrida, qualquer gesto simples capaz de transformar o ambiente acaba ganhando um novo valor.

E é justamente nesse contexto que as folhas de louro saem da cozinha e passam a ocupar outro lugar dentro da casa.

Por que o hábito tem chamado tanta atenção

Queimar folhas de louro virou assunto porque muita gente associa esse costume a uma sensação de calma, acolhimento e renovação do ambiente.

O aroma liberado durante a queima costuma ser apontado como um dos principais motivos para isso, já que ajuda a criar uma atmosfera mais tranquila e até mais agradável em alguns espaços da casa.

Além disso, o ritual em si também pesa.

O simples ato de parar por alguns minutos, acender as folhas e observar a fumaça se espalhando pelo ambiente pode funcionar como uma pausa simbólica dentro da correria.

Para muita gente, esse momento representa uma quebra no ritmo do dia e um convite ao relaxamento.

Quais benefícios costumam ser associados ao louro

Entre os efeitos mais comentados estão a sensação de leveza, o alívio da tensão e a impressão de que o ambiente fica mais equilibrado.

Há quem recorra ao hábito justamente em dias mais pesados, como forma de tornar a casa mais acolhedora e menos carregada.

Outro ponto que chama atenção é o valor simbólico atribuído ao louro.

Em diferentes tradições, a planta costuma ser relacionada à proteção, limpeza energética e renovação. Por isso, o costume vai além do aroma e ganha força também pelo significado que muitas pessoas enxergam nesse gesto.

Como fazer isso em casa com cuidado

Para quem deseja experimentar, o mais indicado é usar folhas secas, colocá-las em um recipiente resistente ao calor e manter o ambiente ventilado.

A queima deve ser feita com atenção, sem exageros e nunca perto de objetos inflamáveis.

No fim, mais do que um costume antigo, queimar folhas de louro em casa tem voltado a ser visto como um pequeno ritual de bem-estar.

Seja pelo aroma, pela atmosfera criada ou pelo simbolismo envolvido, a prática segue despertando interesse justamente por transformar um gesto simples em uma pausa de cuidado dentro da rotina.

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