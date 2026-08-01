Se você tem caixas de sapatos sem uso, tem um tesouro em casa: veja como reaproveitá-las de maneiras úteis e criativas

Com poucos materiais e um pouco de criatividade, um objeto que costuma ir para o lixo pode se transformar em um aliado da organização da casa

(Foto: Reprodução)

Depois de comprar um novo par de calçados, muita gente guarda a caixa por algum tempo e, em seguida, acaba descartando a embalagem.

No entanto, esse objeto pode ganhar novas funções dentro de casa e evitar gastos com organizadores e itens de decoração.

Além de resistentes, as caixas de sapato são fáceis de personalizar.

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Com papel adesivo, tecido ou tinta, elas deixam de parecer uma simples embalagem e passam a fazer parte da organização dos ambientes. Por isso, antes de jogá-las fora, vale conhecer algumas ideias de reaproveitamento.

Organize gavetas e esconda a bagunça

Uma das maneiras mais simples de reutilizar as caixas é transformá-las em divisórias para gavetas e armários.

Sem a tampa, elas servem para organizar meias, roupas íntimas, cintos, gravatas e outros acessórios.

Assim, cada item fica separado e mais fácil de encontrar no dia a dia.

Outra ideia é utilizá-las para esconder fios espalhados pela mesa de trabalho.

Basta fazer pequenas aberturas nas laterais para passar os cabos e guardar extensões, carregadores e réguas de tomada dentro da caixa. Dessa forma, o ambiente fica mais organizado e seguro.

Também servem como porta-objetos

Com algumas divisórias feitas de papelão ou rolos de papel higiênico, a caixa pode virar um organizador para diversos itens.

Ela é útil para guardar:

maquiagens e pincéis;

canetas e materiais de escritório;

cabos USB e carregadores;

materiais de artesanato.

Além disso, basta revestir a parte externa com papel adesivo, tecido ou papel de presente para conseguir um acabamento mais bonito.

Caixas também podem virar peças decorativas

As caixas de papelão mais resistentes podem ser transformadas em pequenos nichos de parede para objetos leves.

Depois de reforçar a estrutura e revesti-la, elas podem acomodar miniaturas, plantas artificiais, porta-retratos e outros enfeites.

Assim, ajudam a decorar o ambiente sem exigir grandes investimentos.

Outra opção é criar uma caixa organizadora para guardar documentos, fotografias, brinquedos ou acessórios.

O resultado lembra os modelos vendidos em lojas de decoração, mas com um custo muito menor.

Reforce a estrutura antes de usar

Se a intenção for armazenar objetos mais pesados, vale reforçar o fundo com uma camada extra de papelão.

Além disso, aplicar cola nas dobras aumenta a resistência da peça.

Com criatividade e poucos materiais, as caixas de sapato deixam de ocupar espaço no armário e passam a cumprir funções úteis na organização da casa.

Dessa forma, além de reduzir o desperdício, elas ainda contribuem para uma decoração mais prática e personalizada.

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