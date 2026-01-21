Se você tem uma moldura de foto guardada em uma gaveta, você possui um tesouro nas mãos: o que fazer com ela

Peça simples e muitas vezes esquecida pode ganhar novas funções na decoração, na organização da casa e até no reaproveitamento criativo

Layne Brito - 21 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Guardada no fundo da gaveta ou esquecida no armário, a moldura de foto é um objeto que muita gente subestima.

No entanto, esse item aparentemente comum pode se transformar em um verdadeiro aliado na decoração e na organização da casa, com soluções simples, criativas e de baixo custo.

Uma das formas mais práticas de reaproveitar a moldura é transformá-la em elemento decorativo funcional. Com pequenas adaptações, ela pode virar quadro de avisos, porta-recados ou até suporte para bilhetes e fotos, trazendo personalidade ao ambiente sem exigir grandes investimentos.

Na decoração, a moldura também pode ganhar protagonismo quando usada sem a foto.

Modelos maiores funcionam como base para espelhos, quadros com tecidos, papéis estampados ou até plantas artificiais, criando pontos de destaque em paredes, corredores ou cabeceiras de cama.

Já molduras menores podem ser combinadas entre si, formando composições modernas e cheias de estilo.

Outro uso que vem ganhando espaço é na organização doméstica. A moldura pode ser adaptada para organizar bijuterias, colares, brincos ou chaves, ajudando a manter tudo visível e ao alcance das mãos.

Em ambientes como escritórios e cozinhas, ela também pode servir para prender lembretes, receitas ou listas do dia a dia.

Além da funcionalidade, reaproveitar molduras também tem um lado sustentável. Dar uma nova utilidade a um objeto esquecido evita o descarte desnecessário e estimula o consumo consciente, alinhando criatividade e responsabilidade ambiental.

Com um pouco de imaginação, tinta, tecidos ou acessórios simples, a moldura de foto deixa de ser apenas um item esquecido na gaveta e passa a ocupar um lugar de destaque na casa, mostrando que pequenos objetos podem esconder grandes possibilidades.

