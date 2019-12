Os Barões da Pisadinha já têm local confirmado para show em Anápolis

Evento também terá presença de Guilherme e Benuto e ingressos estão sendo vendidos por preços promocionais

Considerada a ‘dupla do momento’, Os Barões da Pisadinha têm uma apresentação em Anápolis no dia 28 de dezembro, que acontecerá no Clube do Cerrado, ao lado do viaduto da Havan.

O local do show foi confirmado pelo empresário Werlan Moura, da Nobel Eventos, através das redes sociais, no final desta segunda-feira (09).

Além da dupla, o evento também terá a participação de Guilherme e Benuto, que estão fazendo sucesso principalmente o hit Flor Que Se Cheira.

Os ingressos já estão liberados para venda e custam R$50 a inteira (compre uma e ganhe outra) e R$ 25 a meia. Já o bangalô, que comporta até dez pessoas, está sendo vendido por R$800 pelo telefone (62) 9 9830-9122.

Os pontos de venda estão localizados no Detroit Steakhouse, lojas Débora Rabello e lojas Visótica. Os que preferem comprar online podem acessar o site da BaladApp.

Mais informações pelo telefone (62) 9 9380-5306.

