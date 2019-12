Modelo de Anápolis denuncia que foi agredida por não aceitar fazer orgia

Desesperada, ela se casaria daqui a três dias e usou o Instagram para comentar o caso nesta tarde

Ostentando quase 800 mil seguidores no Instagram, a modelo de Anápolis Monick Camargo, que ficou famosa principalmente por participar do reality show ‘A Fazenda’, usou a rede social na madrugada desta quarta-feira (18) para denunciar ter sido vítima de agressão.

Pelos stories, visivelmente abalada, Monick mostrou as lesões no rosto e afirmou terem sido provocadas pelo noivo, com que se casaria daqui a três dias.

“Ele me chamou de puta porque eu não quis fazer orgia. Tá vendo a minha cara? Tá vendo isso aqui? Foi ele quem fez”, diz nas imagens, que foram apagadas logo em seguida.

Vídeo! Ex-'Fazenda' Monick Camargo mostra hematomas e acusa noivo de agressão pic.twitter.com/1abewqKASv — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) December 18, 2019

Nesta tarde, a modelo voltou a aparecer no Instagram e disse que precisa de uma tempo sozinha e que não atenderá ninguém da imprensa para falar sobre o assunto.

No entanto, afirmou que está na delegacia para registrar o caso e que deseja que a justiça seja feita. A modelo também disse que não haverá mais casamento e deixou um recado para outras vítimas.

“Eu estou falando para vocês mulheres não se calaram, porque tem que enfrentar essa situação”.

No Twitter, o nome da anapolina já está entre os assuntos mais comentados do país.

Veja na íntegra o pronunciamento de Monick Camargo

Modelo de Anápolis, Monick Camargo fala sobre ter sido agredida pelo ex-noivo. pic.twitter.com/9oIVBT9qJ3 — Portal 6 (@p6noticias) December 18, 2019

