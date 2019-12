Carro de passeio colide com caminhão na BR-153, em Anápolis

Cena do acidente foi registrada por motoristas que passavam pelo local

Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (19), na BR-153, nas proximidades do trevo do bairro Recanto do Sol, em Anápolis.

Motoristas que passavam pelo local registraram a cena da colisão, que envolveu um caminhão de carga e um VW Gol branco.

Pelas imagens, é possível ver que um pequeno número de pessoas já começava a se aglomerar perto dos veículos para prestar apoio.

Acidente envolvendo caminhão e carro de passeio, na BR-153, em Anápolis. pic.twitter.com/9K5PETxMwy — Portal 6 (@p6noticias) December 19, 2019

Informações preliminares apontam que, apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém se feriu gravemente. Os veículos, porém, acabaram interditado uma faixa da pista.

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com o SAMU e Corpo de Bombeiros e ambos confirmaram não terem sido acionados para atender nenhuma vítima.

