Tradicional em Anápolis, Fogos Cienfuegos transforma Réveillon em grande espetáculo

View this post on Instagram

OBA !! Super #sorteio de RÉVEILLON Você pode ganhar uma Torta 50 tubos 1,5” para ABRILHANTAR seu Réveillon!! GOSTOU? Então, participe já do nosso sorteio e garanta já um _ESPETÁCULO_ para sua Virada de Ano !! É muito Fácil, basta seguir as regrinhas : . ✔️CURTA ESSA *FOTO OFICIAL* . ✔️SIGA @fogoscienfuegos @centerfogos @centerfogospalmas . ✔️MARQUE 3 AMIGOS . O sorteio será realizado no dia 27/12/2019 às 12:00hrs (horário de Brasília) . O SORTEIO SERÁ REALIZADO PELO INSTAGRAM DA @fogoscienfuegos . O prêmio é uma Torta 50 Tubos 1,5” no valor de R$ 375,00. (VÁLIDO COM FRETE GRÁTIS PARA REGIÕES DE GOIÁS , TOCANTINS E MINAS GERAIS). ⚫️REGRAS OBRIGATÓRIAS CASO DESCUMPRIDAS , SORTEAREMOS OUTRA PESSOA ! Quanto mais você marcar , mais chance tem de ganhar ! BOA SORTE!!