CMTT volta a proibir estacionamento em ruas do Centro

#atenção A sinalização que proíbe o estacionamento nas ruas: 15 de Dezembro e 14 de Julho, será reposta a partir do dia 5 de janeiro de 2020. O estacionamento das duas ruas, foram liberados em dezembro, para aumentar o número de vagas de estacionamento no centro da cidade, para o período das festas de fim de ano. Fiquei atento!!! #planejamentoeação #prefeituradeanápolis #transitoseguro