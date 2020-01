Nesta terça (28), contas de energia em Anápolis estarão com desconto de até 65%

Iniciativa é válida para famílias de baixa renda e o percentual varia de acordo com o consumo

Nesta terça-feira (28), a Enel Distribuição Goiás realizará mais uma vez o cadastro de moradores de Anápolis no programa Tarifa Social, que garante descontos de até 65% na conta de energia.

A ação acontecerá na Secretaria de Desenvolvimento de Anápolis, ao lado do Terminal Urbano, entre às 09h e 17h,. O percentual do desconto depende do consumo de energia de cada cliente.

Para garantir o benefício e economizar nas despesas, os clientes precisam se inscrever no CadÚnico em qualquer Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e procurar atendimento da Enel com RG, CPF, Número de Inscrição Social (NIS) ou Número do Benefício (NB) e uma conta de energia.

Os moradores ainda poderão trocar uma lâmpada antiga – exceto os modelos tubulares – e que consome muita energia, por outra de LED.

Têm direito ao desconto:

– Famílias inscritas no CadÚnico com cadastro atualizado há menos de dois anos e com renda familiar mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo

– Famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos e que tenham na residência portador de doença crônica, cujo tratamento necessite do uso contínuo de equipamentos vitais que dependam de energia elétrica (Cliente Vital)

– Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) – idosos ou pessoas com deficiência que tenham renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa.

