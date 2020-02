Assassinato à facadas de açougueiro em Anápolis está cheio de incógnitas

GIH já fez os primeiros levantamentos para em busca de informações que possam ajudar a esclarecer o caso

Diligências que apuram o assassinato de Otaciano Aparecido Esteves de Carvalho, de 58 anos, tiveram início nesta segunda-feira (03), em Anápolis.

Proprietário de uma casa de carnes, o homem teve o óbito confirmado no domingo (02) pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Vítima de esfaqueamento na manhã de sexta-feira (31) no Parque Residencial das Flores, ele passou cerca de 48h internado na unidade — que não apontou as causas da morte.

A autoria do crime ainda é desconhecida, mas a família acredita que possa ter ligação com desentendimentos do passado.

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC), no entanto, ainda precisa de elementos para confirmar essa hipótese.

“Hoje uma equipe já esteve no local para fazer os primeiros levantamentos, buscar informações no setor se existem câmeras de segurança ou algo do gênero ou se alguém testemunhou esse fato”, explicou o delegado Vander Coelho.

O comerciante, que não dispunha de extensa ficha criminal, deixou a esposa e três filhas.