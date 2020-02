Ação rápida de motorista salvou todos os passageiros de ônibus que pegou fogo na BR-060

Incêndio ocorreu no sentido Anápolis-Goiânia e rodovia só foi liberada durante a madrugada desta terça-feira (11)

O final da noite desta segunda-feira (10) foi de grande susto no Km 128 da BR-060, na altura de Terezópolis, após um coletivo interestadual pegar fogo no sentido Anápolis-Goiânia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu de Brasília (DF) para Campo Grande (MS) e transportava 19 passageiros.

Ninguém ficou ferido graças à ação rápida do motorista, que percebeu um pequeno foco de incêndio na traseira do veículo e imediatamente parou no acostamento.

Todos os ocupantes foram instatados a descer antes mesmo das tentativas de debelar o fogo, que rapidamente se alastrou pelo ônibus.

A PRF isolou a área e três unidades do Corpo de Bombeiros tentaram apagar o fogo que destruiu completamente o veículo.

A rodovia ficou interditada por cerca de três horas e só foi liberada a madrugada desta terça-feira (11).

