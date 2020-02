Ciúmes de ex-namorado fez jovem ficar com imenso prejuízo em Anápolis

Polícia Militar o encontrou rindo e levá-lo para a delegacia não foi tarefa fácil

Um homem de 30 anos foi encaminhado na manhã desta sexta-feira (14) ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, após cometer diversos crimes contra uma jovem de 23 anos em um ataque de ciúmes, no Jardim Progresso, bairro da região Norte.

O Portal 6 apurou que o rapaz foi até a casa da vítima, quebrou móveis, ameaçou familiares e fugiu do local dirigindo um Fiant Uno, que pertencia à moça.

Acionada, a Polícia Militar conseguiu localizar o carro em chamas. O rapaz estava próximo e rindo do veículo pegando fogo.

Ao ser abordado, ele mentiu dizendo que o automóvel lhe pertencia e que o incendiou por estar com raiva do término do relacionamento.

Levá-lo para a Central de Flagrantes da Polícia Civil não foi fácil, uma vez que ele resistiu a detenção e xingou os policiais durante todo o trajeto.

Ele responderá por dano, ameaça e injúria. Somadas, as penas podem resultar em mais de cinco anos de prisão.

