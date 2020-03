SAMU de Anápolis amplia frota com mais duas ambulâncias modernas

Corporação atende cerca de 490 mil pessoas e tem viaturas reservas para casos de emergências

Na próxima quinta-feira (05), a Prefeitura de Anápolis vai receber duas novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que irão ampliar a frota da corporação.

Com a aquisição, essas novas ambulâncias modernas vão prestar atendimento de suporte básico e se juntar às quatro já existentes do mesmo modelo, além de outras duas de suporte avançado e duas motolâncias.

Ao todo, a frota do SAMU atende cerca de 490 mil habitantes de Anápolis e toda a região dos Pirineus. Com a ampliação, uma base com duas viaturas foi criada em Corumbá e outra ambulância foi adquirida para a base de Pirenópolis.

A corporação tem ainda quatro viaturas que ficam em reserva técnica para serem utilizadas caso algumas das novas tenham de passar por revisões ou consertos de emergência.

Outras sete ambulâncias antigas também são usadas para o transporte sanitário que, através de autorização do Ministério da Saúde, podem fazer a remoção de pacientes que não tenham quadros clínicos de alta complexidade.

