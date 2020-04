Roberto avisa que pode fechar parques de Anápolis

Prefeito também disse que não descarta fechar os limites territoriais da cidade

O prefeito Roberto Naves (PP) realizou uma live na manhã deste sábado (04) para tratar sobre as medidas de isolamento social no combate à pandemia do novo coronavírus. A iniciativa se deu após Anápolis confirmar oito casos, uma morte e uma morte suspeita.

De acordo com o mandatário, a cidade testou apenas 99 pacientes pois está enfrentando, assim como o restante do país, dificuldades para receber os testes, além de insumos e equipamentos essenciais para manutenção de pacientes graves.

“Se não tenho leitos para todos, ventiladores, máscaras e luvas, a única alternativa que temos no momento é o isolamento social. Tem que ficar em casa. A partir do momento que a pessoa contrai [o vírus], vai contaminar todos que estão na sua casa, todos que tiverem contato com você. Não existe responsabilidade individual”, afirmou.

Para defender a importância desse isolamento, Roberto usou como exemplo uma aglomeração de pessoas registrada nesta semana no Parque Ipiranga e afirmou que, se for necessário, vai fechar todos os parques da cidade.

“Já temos transmissão comunitária, profissionais adoecendo, pacientes internados e se promove uma aglomeração. Não vamos mais aceitar aquela situação. O ideal é que os parques continuassem abertos, para que as pessoas façam caminhadas de forma isolada, mas não façam aquilo que foi feito esta semana”, disse.

“Se não notarmos que as ações moderadas possam surtir efeitos, o próximo passo é fechar os parques. Dependemos só da responsabilidade de cada um. Façam máscara de pano e se estiver lotado, não fique. Onde houver aglomeração, pode saber que vai resultar na morte de alguém, então precisamos da colaboração das pessoas”, acrescentou.

Cidade fechada

Sobre a transmissão comunitária e o atual cenário brasileiro, o prefeito afirmou durante a live que não está descartada a possibilidade de tentar fechar a cidade para auxiliar no isolamento social.

O objetivo é monitorar a situação de cidades como Brasília e Goiânia, que estão próximas de Anápolis e têm um número maior de contaminados, para que uma decisão seja tomada.

“Nós já temos transmissão comunitária. As pessoas já estão transmitindo umas para as outras e o Distrito Federal é o grande foco que temos no Brasil. Isso coloca Anápolis em alerta. Não estamos discutindo mais se o vírus chegou, agora discutimos as ações que tomamos e o que fazer para que a gente possa cuidar da vida”.

Veja a live na íntegra

