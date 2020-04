Paciente que morreu em Anápolis com suspeita de Covid-19 era idoso e já tinha problemas crônicos

Portal 6 obteve com exclusividade a cópia da certidão de óbito com detalhes do quadro clínico

O idoso que morreu na noite desta sexta-feira (03) com suspeita de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, em Anápolis, havia completado 69 anos há apenas nove dias.

O Portal 6 teve acesso com exclusividade à declaração de óbito, que confirma que o paciente, morador de Aparecida de Goiânia, foi acometido por uma Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Ele também fumava e tinha doença pulmonar obstrutiva crônica, o que pode ter contribuído para o agravamento do estado clínico.

Durante live na manhã deste sábado (04), o prefeito Roberto Naves (PP) informou que o idoso estava internado no Hospital Evangélico Goiano (HEG), mas teve complicações e morreu à caminho do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Em nota à reportagem, a Prefeitura esclareceu apenas que ele foi trazido de Terezópolis e que é necessário aguardar o resultado do exame para saber se o paciente estava ou não contaminado com o novo coronavírus.

O HUANA, por sua vez, informou que recebeu o idoso sem vida e que “procedimentos relativos ao transporte e sepultamento dos pacientes em óbito com suspeita ou confirmação para COVID-19 em Anápolis são de responsabilidade do município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Emprego e Renda.”

Mais cedo, o proprietário da funerária responsável pelo traslado do corpo, Genes Estevam D’badia, afirmou que tanto a Prefeitura quanto o HUANA mentiram ao informar que se tratava de um morador de rua para receberem a doação do caixão.

Questionados sobre essa situação, a Administração Municipal afirmou não ter detalhes, possivelmente, por se tratar de uma questão de prontuário. Já o HUANA preferiu o silêncio e não se pronunciou sobre a questão.

Com a palavra a Prefeitura de Anápolis

A Secretaria Municipal de Saúde informa que um idoso de 69 anos morreu nesta sexta-feira, 03, com síndrome respiratória aguda grave. O paciente, que foi trazido do município de Terezópolis de Goiás para Anápolis, deu entrada na UPA, em seguida foi encaminhado para o Hospital Evangélico e, ao ser transferido para o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana), faleceu no caminho para a unidade. O enterro foi realizado na noite desta sexta-feira e é aguardado o resultado do exame para saber se o idoso tinha Covid-19.

Com a palavra o HUANA

A direção do Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana) esclarece que esta unidade recebeu na noite desta sexta-feira (3) um paciente com suspeita para COVID-19, já em óbito, encaminhado através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, proveniente de outra unidade de saúde local. Trata-se de um homem, com idade de 69 anos. Todos os procedimentos relativos ao transporte e sepultamento dos pacientes em óbito com suspeita ou confirmação para COVID-19 em Anápolis são de responsabilidade do município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Emprego e Renda. Nos colocamos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos.

