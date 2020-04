Em primeiro dia útil após novo decreto de Caiado, Anápolis registra filas em bancos e lotéricas

Descumprimento das medidas de segurança pode acarretar em detenção e indiciamento por desobediência e crime contra a saúde pública

Filas enormes foram registradas nas portas de bancos e casas lotéricas de Anápolis desde a manhã desta segunda-feira (06), primeiro dia útil do novo decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM) que estendeu o período de quarentena em Goiás até 19 de abril.

Mesmo com permissão de funcionamento, conforme mostra a cartilha do que “Abre e Fecha” do Governo de Goiás, esses estabelecimentos devem evitar aglomeração de pessoas e garantir um distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre elas.

O descumprimento dessas medidas de segurança pode acarretar em detenção por parte da Polícia Militar e indiciamento por desobediência e crime contra a saúde pública.

Somadas, em caso de condenação, as penas chegam a quase dez anos de reclusão mais multa.

