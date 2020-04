Indústria de garrafas PET abre 24 vagas para auxiliares de produção em Anápolis

View this post on Instagram

Olha quantas vagas meu povo lindo!!! São para uma indústria de garrafas PET no DAIA em Anápolis…. Industria se encontra em expansão e por isso estamos buscando pessoas que realmente querem uma oportunidade de trabalhar!! Teremos 10 vagas para o 3° turno e 14 vagas para o 2° turno. Compartilhe com seus amigos que buscam oportunidade!🥰🥰 Mande seu currículo no e-mail e fique atento pois nosso primeiro retorno também será via e-mail.😉