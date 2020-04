Ladrões invadem orfanato de Anápolis e deixam crianças sem leite e carne

Instituto, que já enfrentava dificuldades nos últimos dias, fica em situação ainda mais delicada para alimentar dezenas de pessoas

A manhã desta segunda-feira (06) foi de susto para a direção do Instituto Luz de Jesus, no bairro Recanto do Sol, região Nordeste de Anápolis, que se deparou com um verdadeiro cenário de violência.

O local possui uma dispensa para guardar o estoque de alimentos e, ao entrar para pegar o que precisava para o lanche das crianças e adolescentes abrigadas, uma das coordenadoras encontrou parte do telhado arrancado, o forro caído e mantimentos revirados.

“Foi levado todo nosso estoque de carnes, uma grande quantidade de leite, arroz, óleo, biscoitos, doce e outros itens. Já vínhamos enfrentando uma certa dificuldade, pois desde o último dia 15 de março estamos com restrição total de visitantes ao instituto e quase não temos contado com doações” explicou Marcelo Garcez, que auxilia na administração do instituto.

De acordo com Marcelo, a Polícia Militar chegou acionada para ir até o local e uma ocorrência foi registrada também na Polícia Civil para que seja apurado em que circunstâncias o crime aconteceu.

Atualmente, 40 pessoas em situação de vulnerabilidade social ou familiar vivem nas quatro casas que integra o Instituto Luz de Jesus, sendo 27 são crianças e adolescentes, três jovens egressas do acolhimento e 10 portadores de necessidades especiais.

Interessados em ajudar a repor os alimentos podem entrar em contato pelos telefones (62) 3318-4168 , (62) 9 9201-5932, (62) 9 9232-6937 ou (62) 9 9136-7001.

Uma conta bancária, em nome do Instituto Luz de Jesus, também foi disponibilizada na Caixa Econômica Federal: Agência 2288, operação 003, C/C 1223-0.

