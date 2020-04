Baixa na arrecadação e crise do novo coronavírus deve acarretar no cancelamento do Arraiana

Gastos da edição 2019 envolvendo a contratação de cantores e duplas sertanejas mais logística ultrapassaram os R$ 2 milhões

Criado há dois anos pela gestão Roberto Naves (PP), o Arraiana deve ter a edição 2020 cancelada.

Aumenta esse indicativo o fato de a Prefeitura de Anápolis ter interrompido a sondagem de artistas que se apresentariam no evento.

Neste mesmo período do ano passado, os preparativos para os cinco dias de festa no Estádio Jonas Duarte já estavam bem encaminhados.

Oficialmente, a pedido do Portal 6, a Prefeitura fala apenas na “possibilidade” do cancelamento e que neste momento estaria ‘analisando a viabilidade para este ano’.

No entanto, nos bastidores das secretarias de Cultura e Desenvolvimento Social, o fim do Arraiana é dado como certo devido aos problemas de arrecadação que o município já enfrentava e que foram agravados pela crise do novo coronavírus.

As possíveis críticas que viriam por conta da aglomeração de pessoas naquele espaço também teriam desanimado o prefeito, que pretende concorrer à reeleição e não estaria disposto a enfrentar mais este desgaste.

Somados, os gastos da edição 2019 envolvendo a contratação de cantores e duplas sertanejas mais a logística para tal ultrapassaram os R$ 2 milhões.

Quer comentar?

Comentários