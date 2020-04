Paciente com Covid-19 pode ter contaminado vizinho em Anápolis

Prefeito também avisou que o Governo Municipal planeja medidas que podem até radicalizar mais o isolamento social

Em live nas redes sociais, transmistida na manhã desta quinta-feira (09), para falar sobre os impactos da crise do novo coronavírus em Anápolis, o prefeito Roberto Naves (PP) reiterou que a cidade já está em estágio de contaminação comunitária e que medidas que ajudem a conter o avanço da doença estão sendo pensadas no município.

“Provavelmente, estamos vivendo o pico de contágio. São casos que nós não conseguimos saber de onde estão vindo”, disse o mandatário.

Outra situação preocupante, adiantada pelo prefeito, foi a de que pessoas infectadas podem não estar se isolando adequadamente.

“O caso que vai ser confirmado hoje é o de um vizinho de uma pessoa que está com coronavírus”, disse o prefeito.

Os boletins da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), com informações sobre pacientes suspeitos e casos confirmados, são divulgados diariamente nos fins de tarde.

Quarentena

Embora a Prefeitura de Anápolis tenha dito anteriormente que não faria mais projeções sobre o avanço da pandemia, Roberto afirmou que o governo municipal planeja medidas para manter, flexibilizar ou radicalizar mais o isolamento social.

Esses estudos, segundo o prefeito, levam em conta cenários de surtos ‘leve, moderado ou grave’ de Covid-19 na cidade.

Contratações

Para adequar os serviços do município às demandas geradas pelo avanço local do novo coronavírus, Roberto avisou que será realizado um novo chamamento público para contratar mais profissionais para a área da saúde e até coveiros. Uma data para tal não foi apresentada pelo chefe do Poder Executivo Municipal.

