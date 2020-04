Prefeito proibirá uso de academias ao ar livre em parques e praças de Anápolis

Medida foi anunciada pelo prefeito em live nas redes sociais para falar a crise do novo coronavirus

As aglomerações nos parques e praças de Anápolis já entraram no radar do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

A informação foi dada pelo prefeito Roberto Naves (PP) em live nas redes sociais, transmistida desde às 10h desta quinta-feira (09), para falar sobre a crise do novo coronavírus na cidade.

Segundo o mandatário, a promotora Sandra Mara Garbelini recomendou a proibição do uso das academias e equipamentos que estão nas áreas verdes de Anápolis.

Roberto disse que acatará essa recomendação e que os termos da proibição devem ser divulgados por decreto no Diário Oficial.

Quer comentar?

Comentários