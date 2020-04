Homem morre afogado em lago do Parque da Liberdade

SAMU e PM foram acionados para ajudar, mas vítima já não apresentava sinais de vida

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou ser acionado às pressas na tarde desta quinta-feira (09) para socorrer um homem no Parque da Liberdade, na Vila São José, região Oeste de Anápolis.

Informações preliminares apontam que ele teria entrado no lago para tomar banho e acabou se afogando. Essa versão, no entanto, ainda deverá ser apurada pelas autoridades policiais.

Populares ainda tentaram ajudá-lo, mas quando o SAMU chegou, a vítima já não apresentava sinais de vida e o óbito foi confirmado pela equipe.

Uma viatura do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) também esteve no local para dar assistência e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer o recolhimento do corpo, que ainda não foi identificado.

Mais informações a qualquer momento.

