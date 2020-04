Prefeitura de Anápolis vai contratar mais maqueiros, pedreiros e coveiros

Profissionais atuarão nas ações contra o novo coronavírus

Outra medida anunciada pelo prefeito Roberto Naves (PP), durante a live realizada na manhã desta quinta-feira (09), foi a realização de um novo chamamento público para a contratação de maqueiros, pedreiros e coveiros.

Os profissionais atuarão nas ações contra o novo coronavírus. Não foi informado, no entanto, a data para o lançamento do edital com mais informações.

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Anápolis já convocou diversos médicos, biomédicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Na transmissão, Roberto também lamentou a situação e a necessidade de ter que buscar tantos profissionais da área da saúde, ressaltando a infelicidade que as casualidades trazem.

“É tudo muito triste, muito doído. É uma situação que a gente não quer passar”, garantiu.

