Preso de Anápolis que comentou em live de Marília Mendonça perdeu o celular

Aparelho foi colocado à disposição da Justiça e DGAP instaurou procedimento administrativo

O celular usado no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, para comentar a live da cantora Marília Mendonça na última quarta-feira (08) foi apreendido.

Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), um procedimento administrativo foi instaurado e o aparelho que estava como o detento foi colocado à disposição da Justiça.

O órgão afirmou ainda que “são realizados diariamente procedimentos de revista estrutural em todas as unidades do sistema prisional goiano”.

Salve do Recanto do Sol

Na live, que bateu recorde mundial de espectadores simultâneos no YouTube, com 3,2 milhões de pessoas ao mesmo tempo, um detento da unidade comentou mandou um salve para a rainha da sofrência.

“Salve do Presídio do Recanto do Sol Anápolis-GO”, escreveu o detento na transmissão, que teve como objetivo arrecadar fundos para o combate do novo coronavírus.

