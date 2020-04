SBT cria concurso do coronavírus e vai pagar dinheiro para os vencedores

Valor total dos prêmios chega a R$ 5.000

O SBT lançou neste sábado (11) um concurso que vai pagar prêmios em dinheiro para os vencedores que forem sorteados.

“O coronavírus tem deixado todo mundo dentro de casa para prevenir novos contágios. Fique em casa também e participe desta brincadeira!”, anuncia a emissora.

O concurso funciona assim: o telespectador deve entrar no site do SBT, se cadastrar e tentar e completar a frase disponível.

“Pode chamar toda a família para brincar também! Serão sorteados 10 prêmios de 500 reais entre aqueles que acertarem”, explica o SBT.

Será que isso é coisa do Silvio ? pic.twitter.com/4Y8exPtNw1 — Diário de um Noveleiro (@diariodenovelas) April 11, 2020

Para participar do concurso entre no site do SBT.

Quer comentar?

Comentários