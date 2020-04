Kits com testes rápidos do novo coronavírus chegam em Anápolis nesta semana

Semusa explica quais grupos receberão as primeiras aplicações na cidade

Adquiridos pelo Governo de Goiás, 30 mil testes rápidos da Covid-19 começaram a ser distribuídos no estado.

Em Anápolis, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) afirmou ao Portal 6 que ainda não foi comunicada sobre o quantitativo.

No entanto, a pasta foi informada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) que o primeiro lote está previsto para ser entregue em Anápolis até o final desta semana.

Conforme a Semusa, existe um protocolo do Ministério da Saúde que define a utilização dos testes rápidos. Isto significa que eles serão aplicados em grupos específicos. São eles:

– Profissionais de saúde e segurança pública, com mínimo de sete dias completos desde o início dos sintomas de síndrome gripal e mínimo de 72h assintomático; e

– Pessoa com diagnóstico de síndrome gripal que resida no mesmo domicílio de uma profissional de saúde ou segurança em atividade, com mínimo de sete dias completos desde o início dos sintomas de síndrome gripal.

De acordo com o Ministério da Saúde, a ampliação da testagem para outros grupos depende da dinâmica da pandemia no país e da capacidade operacional dos serviços de saúde, conforme aquisições e doações de testes.

