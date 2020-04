PM atendeu 70 ocorrências de aglomerações de pessoas no final de semana em Anápolis

Situações registradas pela corporação na cidade preocupam, reconhece comandante do 4º BPM

A Polícia Militar (PM) divulgou nesta terça-feira (14) dados alarmantes sobre a quantidade de pessoas que desobedeceram os decretos Estadual e Municipal de isolamento social no último final de semana.

Responsável pela área Norte e Central de Anápolis, o 28º BPM atendeu um total de 34 ocorrências de aglomerações de pessoas. Já os policiais do 4º BPM, que cuidam da área Sul e Leste, atenderam 36.

Comandante do 4º BPM, o tenente-coronel Bruno contou ao Portal 6 que a maioria dos casos registrados são de anapolinos que decidiram se reunir para beber e fazer churrasco dentro e fora das casas.

“A minha preocupação aqui como agente de segurança publica é a aglomeração que a quarentena pede que não aconteça por causa da possibilidade de contágio da Covid-19. Algumas pessoas, além de aglomeração, estão colocando cadeiras e churrasqueira na rua para fazer festa” explicou.

Nestes casos, conforme o oficial, os responsáveis respondem não só por perturbação de sossego, mas também pelo descumprimento dos decretos que estabelecem o isolamento social.

A expectativa do comandante é que a quarentena seja encerrada em breve e, enquanto isso, que a população obedeça as medidas impostas para evitar a disseminação do novo coronavírus na cidade.

“Aguardem para fazer aquela festa, aquele churrasco, aquele encontro. Daqui 15 dias é bem provável que tudo esteja acabado e o convívio social volte ao normal. Neste momento, não é cauteloso fazer festas. Vamos, até o final da quarentena, continuar com a mesma dedicação [de manter o isolamento] que o anapolino está mostrando”, disse.

“Pedimos ajuda nesse sentido, porque a Polícia Militar fica à frente para fazer com que as Leis sejam cumpridas. A Polícia Militar serve o povo, trabalha para o povo e a gente pede que continue com o isolamento, porque os resultados a nível nacional até agora são bons”, acrescentou.

