Moradores de condomínio em Anápolis denunciam falta de coleta de lixo; Prefeitura nega em vídeo

Prefeitura aponta que coleta foi realizada no último sábado (05), assim como previsto para esta terça-feira (08)

Davi Galvão - 08 de julho de 2025

Moradores do Bairro de Lourdes denunciaram falta de coleta de lixo na região. (Foto: Fernando Rodrigues)

Reclamando de forte odor constante e caçambas transbordando, moradores do bairro de Lourdes denunciaram a falta de coleta de lixo na região, que já há quase uma semana segue sem a presença dos funcionários e caminhões prestadores do serviço. No entanto, Prefeitura encaminhou um vídeo apontando

Ao Portal 6, o síndico de um condomínio na região, Fernando Rodrigues, contou que a situação não é inédita, tendo se repetido ao menos quatro vezes, apenas este ano.

“Última vez que eles buscaram o lixo foi na quinta-feira passada, né? E hoje, já dia 8 de julho, a gente ainda continua com o lixo exposto […] As lixeiras começam a transbordar, os moradores não têm onde colocar o lixo, colocam no chão mesmo, ali do lado de fora, na rua”, denunciou.

Imagens enviadas à reportagem mostram o acúmulo de dejetos, que até a manhã desta terça-feira (08) não tinham sido recolhidos.

Muito além do cheiro e da poluição visual, Fernando destacou que roedores e cachorros estão rasgando as sacolas penduradas nas caçambas e até entrando no residencial, colocando em xeque a segurança e saúde dos condôminos.

Outro morador, que preferiu não se identificar, confirmou a falta de coleta de lixo desde quinta-feira (03) também na Avenida Araguaia, próximo ao condomínio.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, que informou que a coleta de lixo foi realizada normalmente no último sábado (05), assim como a prevista para esta terça-feira (08). Um vídeo encaminhado pela Administração Pública no início da tarde desta terça-feira (08) revela que nas imediações do condomínio não há acúmulo de lixo.

