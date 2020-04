Cestas básicas já podem ser solicitadas pelo WhatsApp da Prefeitura de Anápolis

Quem não tiver acesso à internet pode ligar para o 156 ou pedir vizinhos e amigos para fazer o cadastro

O Zap do Social foi oficialmente lançado pelo prefeito Roberto Naves (PP) e a primeira-dama Vivian Albernaz em live nesta quinta-feira (16).

A partir de agora, moradores em situação de vulnerabilidade social podem solicitar cestas básicas diretamente do WhatsApp.

Segundo Roberto, 20 mil cestas básicas já foram adquiridas neste mês de abril para minimizar os impactos socioeconômicos do novo coronavírus.

Quem estiver precisando deve acessar <www.anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura> e entrar no grupo de informações do Zap do Social.

Lá dentro, um funcionário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda vai chamar os membros no privado e fazer o cadastro.

Depois de concluído, uma equipe da pasta procederá a entrega da cesta na residência das famílias beneficiadas.

O prefeito explicou que famílias mais numerosas poderão receber mais de uma cesta. Quem não tiver acesso à internet pode fazer o pedido ligando no Disk Prefeitura 156.

Roberto lembrou ainda que, caso a ligação também não seja possível, as famílias podem pedir para vizinhos ou amigos fazer o pedido à Prefeitura de Anápolis.

Empresas e pessoas físicas que tiverem condições de doar mantimentos devem procurar a Prefeitura de Anápolis ou acessar <voluntariosdecoracao.anapolis.go.gov.br>.

