Deficiente morre após ter casa invadida durante a madrugada no Recanto do Sol

Crime já está sendo invesyigado pelo GIH da Polícia Civil de Anápolis

Wilson Aparecido de Souza Lobo, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no final da madrugada desta quinta-feira (16), no Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

O Portal 6 apurou que os familiares do jovem chegaram com ele na unidade já em parada cardíaca. O rapaz foi entubado para a reanimação, mas não resistiu aos ferimentos.

Minutos antes, na Rua 12 do Recanto do Sol, bairro da região Nordeste da cidade, Wilson foi esfaqueado pelo ex marido da irmã, que invadiu a residência e teria ficado possesso de ciúmes ao vê-la com outro homem.

O jovem foi esfaqueado quando tentou impedir que a irmã fosse agredida pelo suspeito.

À reportagem da Rádio São Francisco FM, o pai de Wilson informou que ele era deficiente visual.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil de Anápolis já está atuando sobre o caso.

Mais informações a qualquer momento.

