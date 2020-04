Efeito coronavírus atinge ONGs e SOS Animais precisa de ajuda para continuar funcionando

Entidade, que desenvolve um reconhecido trabalho em Anápolis, cuida atualmente de mais de 110 bichinhos

A SOS Animais, conhecida por resgatar animais abandonados em Anápolis, está impossibilitada de realizar os tradicionais eventos de arrecadação devido a quarentena geral contra à pandemia do novo coronavírus.

Para não promover aglomerações, a ONG não consegue mais levar a população às feiras de adoção e eventos para arrecadação de fundos, como os bazares e vendas de marmitex. Por isso, há um acúmulo de dívidas para manter os cuidados com os bichinhos.

Presidente da SOS Animais, Seliane Santos contou ao Portal 6 que tem 113 animais sob seus cuidados e os débitos já ultrapassam os R$ 80 mil.

“Nenhuma outra ONG tem a dívida que a SOS tem, porque nossa prioridade é a adoção, é realizar as feiras. Não queremos que os animas fiquem para sempre aqui, queremos que eles tenham um lar”, explicou, afirmando ainda que o grupo custeia não só tratamentos médicos , mas também castração, alimentos e higienização.

Segundo Seliane, uma luz no final do túnel surgiu no último ano. No entanto, a SOS Animais não conseguiu receber uma ajuda de R$ 10 mil mensal por não ter um abrigo para os animais.

“No ano passado, teve um chamamento público da Prefeitura para todas as ONG’s e nós não fomos classificados, por não possuir abrigo. Entrei com recurso, mas não adiantou. Realmente, me sinto injustiçada, sim. Se todas as organizações ajudam o município, todas deveriam receber esse apoio”, disse.

“Eu fico doente de ver a necessidade dos bichinhos e não poder alimentá-los. Me ajudem, por favor, não posso parar o que faço com tanto amor”, acrescentou.

Agora, para tentar sanar as dívidas e continuar com os resgates, a ONG está com uma campanha de doação. Interessados em ajudar podem encontrar mais informações no página da SOS Animais no Instagram.

