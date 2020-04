“Sentiremos falta desse sorriso e alegria contagiante”, lamenta UniEVANGÉLICA sobre aluno assassinado

Jovem foi esfaqueado em casa por um ex-cunhado ao tentar defender a irmã de uma agressão física

Em nota de pesar publicada nas redes sociais, a UniEVANGÉLICA lamentou morte de Wilson Aparecido de Souza Lobo, de 21 anos, aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo na instituição.

No final da madrugada desta quinta-feira (16), o jovem foi esfaqueado em casa por um ex-cunhado, no Recanto do Sol, ao tentar defender a irmã de uma agressão física.

A família chegou a levá-lo ao Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), mas ele não resistiu aos ferimentos.

“Neste momento difícil de busca por explicações, que a família encontre conforto em Deus. Colegas, professores e toda a comunidade acadêmica jamais se esquecerão do jovem amável, dedicado e desenhista talentoso por excelência e vocação. Um futuro brilhante pela frente o aguardava, mas Deus é o Senhor de todas as coisas e preencherá o vazio da sua perda. Seu jeito, sua amizade e seu brilho permanecerão nas nossas mais suaves lembranças”, destacou a instituição em postagem no Instagram.

“Tínhamos muito carinho pelo Wilson, especialmente pela sua persistência em superar todas as dificuldades para continuar estudando”, disse o diretor do curso, professor Alexandre Ribeiro Goncalves. O estudante tinha deficiência visual e cursava o 5º período.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil de Anápolis já está atuando sobre o caso.

