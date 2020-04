Obra da Enel em hospital de Anápolis quer ajudar a combater o novo coronavírus

Expectativa é que economia seja usada no tratamento de pacientes e na compra de equipamentos adequados

Responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Goiás, a Enel Distribuição Goiás iniciou uma ação para ajudar hospitais que estão recebendo pacientes com Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

O objetivo da empresa é realizar obras de eficiência energética nas unidades selecionadas, de forma que seja possível combater à pandemia através do consumo sustentável e econômico.

Em Anápolis, a obra já está em andamento no Hospital Evangélico Goiano (HEG) e uma das primeiras medidas será substituir lâmpadas antigas por outras novas de LED.

Com as contas de energia mais baratas, a expectativa é que a verba economizada seja usada no tratamento de pacientes e na compra de equipamentos adequados.

“A previsão é de que essas obras de eficiência energética promovam uma economia total de R$ 450 mil por ano nesses hospitais, que poderão ser revertidos para equipamentos de proteção ou aparelhos para o tratamento de doentes do Covid-19, por exemplo”, explicou Adriano Faria, responsável por Sustentabilidade da Enel.

Quer comentar?

Comentários