Sair na rua sem máscara será proibido a partir de 20 de abril em Goiás, avisa Caiado

Medida de proteção virá junto com o funcionamento de mais áreas da economia no estado

Em entrevista à Rádio Brasil Central FM, no final da tarde desta segunda-feira (13), o governador Ronaldo Caiado (DEM) reforçou que flexibilizará as medidas de restrição para conter o avanço do novo coronavírus em Goiás.

Nos próximos dias, um novo decreto deverá ser baixado pelo chefe do Executivo Estadual com validade a partir de 20 de abril.

Segundo Caiado, mais áreas da economia serão liberadas para funcionar e isso, automaticamente, acarretará numa maior circulação de pessoas no estado.

“Temos que ir devagar [na flexibilização] para não termos um número muito grande de pessoas contaminadas”, ponderou.

No entanto, o uso de máscaras de proteção passará a ser obrigatório para quem sair na rua.

“As pessoas que acharam que vão poder circular sem máscaras [se equivocaram]. É algo que vai infringir o decreto. Lógico que no momento em que, as pessoas estiverem indo ou voltando do trabalho, terão que entender essa responsabilidade para não contaminar os outros e também não serem contaminadas”, explicou a partir do minuto 26 do vídeo a seguir.

