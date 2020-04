Quem será o homem que morreu após cair em córrego na região Central de Anápolis?

Cachorro foi quem chamou atenção de pedestre e em nenhum momento saiu de perto do corpo do dono

Ainda não foi identificado o homem que morreu após se afogar em um córrego, na Avenida Universitária, na altura do bairro Maracananzinho, na região Central de Anápolis, neste domingo (19).

A reportagem do Portal 6 apurou que a vítima tem a pele parda, aproximadamente 45 a 50 anos de idade e estava com uma mochila cheia de roupas e uma pequena garrafa de bebida alcoólica no bolso.

O corpo só foi encontrado porque um cachorro, que seria do homem, se deitou ao lado da mochila e se recusou a deixar o local.

Durante uma caminhada, um pedestre avistou o animal e acabou vendo também a vítima, com a cabeça submersa e os pés para fora da água.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate e a suspeita inicial é de que ele possa ter caído por acidente de uma altura de seis metros.

O esclarecimento do caso deverá ser feito pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), uma vez que existe a possibilidade de que o homem possa ter sido empurrado.

Câmeras de segurança que forem encontradas nas proximidades poderão ajudar na elucidação do provável acidente e o corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Não consta nos registros se alguma organização protetora de animais foi acionada para cuidar do cachorro e levá-lo até um abrigo.

Quer comentar?

Comentários