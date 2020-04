Caixa está com duas agências abertas em Anápolis neste feriado para pagamento de benefícios

Ambas estão controlando o fluxo de clientes para manter uma distância mínima no metrô entre as pessoas

Neste feriado de 21 de abril, Dia de Tiradentes, das 8h às 12h, a Caixa Econômica Federal estará com 775 agências abertas pelo país para exclusivo para atendimento de serviços sociais à população.

O banco pode ser procurado para saque INSS sem cartão, saque de Seguro Desemprego / Cartão sem senha e senha, saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha. Também estão sendo feitos pagamentos de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha, saque de conta salário sem cartão e senha e desbloqueio de cartão e senha de contas.

Em Anápolis, as agências abertas para esse fim são as do Centro (Rua Engenheiro Portela) e Jaiara (Avenida Fernando Costa).

Ambas estão controlando o fluxo de clientes para manter uma distância mínima no metrô entre as pessoas. Para salas de autoatendimento, será permitida a entrada de um cliente por máquina.

Em tempo

A Caixa ressalta que a abertura das agências no feriado não é para empreendimentos relacionados ao Auxílio Emergencial.

Os que recebem ou recebem o crédito de auxílio podem movimentar o valor digital pelo aplicativo Caixa, pelo Internet Banking ou mesmo usar o cartão de débito em suas compras.

Vale ressaltar que a prestação de informações sobre cadastro e pagamento do Auxílio Emergencial está disponível apenas por meio do aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial, do site auxilio.caixa.gov.br e pelo telefone central exclusivo 111 .

Quer comentar?

Comentários