Prefeitura de Anápolis quer comprar cinco mil testes para Covid-19

Contrato tem caráter emergencial e modelo precisa o mesmo usado pelo LACEN-GO

A Prefeitura de Anápolis convocou, por chamamento público, empresas interessadas em fornecer até cinco mil testes RT-PCR para o diagnóstico do novo coronavírus.

As propostas devem ser enviadas a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) até às 18h desta quinta-feira (23), conforme orientações que constam Diário Oficial do Município (DOM).

O contrato para aquisição de testes tem caráter emergencial.

Os testes RT-PCR identificam o vírus que provoca a Covid-19 logo no início dos sintomas, ou seja, no período em que ainda está agindo no organismo.

Eles são os mesmos utilizados pelo Laboratório de Saúde Publica Dr. Giovanni Cysneiros (LACEN-GO).

A empresa contratada pela Prefeitura de Anápolis para prestar o serviço terá de montar uma central exclusiva para este fim e entregar os resultados à Semusa em até 48h.

