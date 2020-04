Buscas pelo corpo de empresário que desapareceu no Lago de Corumbá entram no 6º dia

Equipe náutica do Corpo de Bombeiros de Anápolis lideram os trabalhos e há mergulhadores dormindo no local

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Anápolis retomaram na manhã desta quarta-feira (22) as buscas por Halleiston Barreto Silva, de 34 anos, no Lago de Corumbá, em Abadiânia.

Enfermeiro e dono de uma prestadora de serviços médicos em Goiânia, ele não é visto desde a tarde da última sexta-feira (17), quando saiu de uma chácara de propriedade dele com um jet ski.

A moto aguática foi encontrada com o motor ligado horas depois por populares, que avisaram a família do empresário.

O celular e objetos pessoas de Halleiston estavam no veículo, o que leva a crer que ele tenha caído na água e se afogado.

Desde então, a equipe náutica dos Bombeiros tenta encontrar o corpo nadando a uma profundidado de até 35 metros.

Um helicóptero da corporação já foi usado para procurá-lo às margens das águas, mas nenhuma pista foi encontrada.

Os trabalhos no local têm sido comandados pelos tenentes Higor Mendonça e Licurgo Borges.

As buscas têm se estendido das 06h até às 20h e há mergulhadores dormindo nas proximidades do lago.

Quer comentar?

Comentários