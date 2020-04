Milhares de cervejas foram confiscadas em Anápolis após PRF descobrir irregularidades

Antes de ter a rota desviada, a carga seria originalmente levada ao Pará

Foi apreendida nesta quarta-feira (22), na BR-153, uma carreta que transportava bebidas de forma ilegal do Rio de Janeiro para um galpão de Anápolis.

A operação contou com participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia.

De acordo com a Secretaria de Estado da Economia, o veículo transportava mais de 2,5 mil caixas de cerveja, com nota fiscal irregular. Antes de ter a rota desviada, a carga seria originalmente levada ao Pará.

Segundo o delegado fiscal, Gerson Segundo, a carga valia aproximadamente R$ 300 mil e o auto de infração foi no valor de R$ 137 mil. A carreta foi encaminhada para o pátio da Secretaria da Economia, em Goiânia.

Já as mercadorias estocadas no galpão terão um registro diferente, tendo em vista as várias irregularidades encontradas, como compras em nome de CPF de outras pessoas. Esse processo ficará sob a responsabilidade da Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis.

