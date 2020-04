Os detalhes do acidente com óbito envolvendo o deputado Rubens Otoni

PRF, Corpo de Bombeiros e Triunfo Concebra ainda estão no local

Um acidente de trânsito envolvendo o deputado federal Rubens Otoni (PT) terminou com a morte de uma mulher de 32 anos, no km 17 da BR-060, no Distrito Federal, na tarde desta quinta-feira (23).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido a uma forte chuva, o carro conduzido pelo parlamentar aquaplanou e saiu da pista, caindo em uma ribanceira.

Um caminhoneiro presenciou a cena e parou no acostamento para ajudar. No entanto, outro carro que estava logo atrás também escorregou na pista e colidiu na parte traseira do caminhão.

A condutora morreu antes mesmo da chegada do socorro e imagens mostram que o veículo dela também ficou totalmente destruído.

Ao Portal 6, o irmão de Rubens Otoni e deputado estadual Antonio Gomide (PT) confirmou que ele não sofreu nenhum ferimento grave e passa bem.

“Falei com ele agora há pouco. Ele está bem e me disse que já estava voltando para o apartamento dele”, disse o petista.

A PRF, o Corpo de Bombeiros e a Triunfo Concebra ainda estão no local.

