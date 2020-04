Cachorra que esperou pela volta do dono que morreu em Anápolis ainda está triste

Belinha, que ganhou o coração da cidade, foi resgatada pela SOS Animais e está em busca de um novo lar

A cachorra da matinha, que perdeu o dono no último domingo (19), foi identificada e acolhida pela ONG SOS Animais (que resgata e cuida de animais de rua em Anápolis) e já se encontra sob os cuidados da organização.

Seliane Santos, presidente da entidade, comentou que Belinha, como é chamada, é uma velha conhecida do pessoal da SOS.

“Sempre a acompanhamos, desde quando foi deixada na matinha há mais de um ano, ela inclusive é castrada”, informou.

Belinha ganhou o coração dos moradores de Anápolis. A cadela não só auxiliou o Corpo de Bombeiros a encontrar o corpo do seu dono, um morador de rua que morreu afogado, mas também ficou no local esperando o retorno do homem por mais de quatro dias.

Seliane afirmou ser fácil perceber a tristeza nos olhos do animal e que a organização fará de tudo para encontrar um lar certo para ela.

“É muito triste ver a tristeza nos olhos dela, porque não há nada que possamos fazer no momento para amenizar essa dor. Os animais nos amam incondicionalmente, mas não conseguem entender quando seus tutores partem dessa vida, ou pior, os abandonam”.

“Ela agora está sob nossa responsabilidade e vamos tentar encontrar um lar definitivo para ela, com muito amor e segurança”, acrescentou.

Os interessados em adotar podem entrar em contato pelo inbox (sistema de mensagens) da página da SOS Animais no Instagram.

Quer comentar?

Comentários