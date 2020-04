Após morte do dono, cachorro volta em parque de Anápolis para procurá-lo

Corpo da vítima só foi encontrado por conta do animal e caso tem emocionado moradores

Um cachorro espera há mais de três dias nas imediações da Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo, conhecido como Parque da Matinha, o morador de rua que morreu no último domingo (19).

O caso tem chamado a atenção e emocionado moradores do Maracanã, na região Central de Anápolis, que desde o período tem ido até o local para alimentar e dar água ao animal.

Conforme reportado pelo Portal 6, o corpo da vítima só foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros por conta do cachorro.

O homem se afogou em um córrego na Avenida Universitária e um pedestre, que fazia caminhada, avistou o animal deitado ao lado de uma mochila.

Quando chegou perto para ver o cachorro, o pedestre achou a vítima com a cabeça submersa e os pés para fora da água.

A suspeita é de que a vítima, que já foi sepultada, tenha caído por acidente de uma altura de seis metros.

Moradores relatam que ele era muito conhecido no Maracanã tendo, inclusive, já trabalhado no posto de saúde do bairro e no Parque da Matinha.

Era no local que o morador de rua costumava passar as noites. É lá que, até o momento, permanece o cachorro.

Quer comentar?

Comentários