Corpo de empresário que estava desaparecido é encontrado às margens do Lago de Corumbá

O Corpo de Bombeiros de Anápolis encontrou, no início da tarde desta sexta-feira (24), o corpo do empresário e dono de uma prestadora de serviços médicos em Goiânia que estava desaparecido no Lago de Corumbá, em Abadiânia.

O Portal 6 apurou que o homem de 34 anos foi achado boiando às margens da represa.

A baixa temperatura da água é a principal hipotese apontada pelos mergulhadores para explicar porque o corpo ficou submerso por tanto tempo.

Sumiço

Dono de uma chácara na região, o empresário saiu da propriedade pilotando um jet ski na tarde da última sexta-feira (17).

A moto aguática foi encontrada com o motor ligado horas depois por populares, que avisaram a família. O celular e objetos pessoais estavam no veículo.

Durante oito dias, as equipes náuticas da corporação tentaram encontrar o empresário nadando a uma profundidado de até 35 metros.

Um helicóptero chegou a ser usado na operação, mas nenhuma pista havia encontrada.

