Diretor-geral da Polícia Federal é exonerado do cargo

O presidente da República, Jair Bolsonaro, exonerou a pedido Maurício Leite Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF).

O decreto com a exoneração de Valeixo está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24).

O documento é assinado pelo presidente da República e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Em comunicado à imprensa, o titular da pasta informou que fará um pronunciamento às 11h para falar sobre as mudança no comando da PF e sua permanência no cargo.

