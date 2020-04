Roberto anuncia data de novo decreto municipal sobre quarentena em Anápolis

“Sei da expectativa de muitos com relação à publicação deste documento”, reconheceu o prefeito ao comentar quem participa da redação

O prefeito Roberto Naves (PP) anunciou na manhã deste sábado (25) que divulgará um novo decreto com medidas para prevenir a disseminação do novo coronavírus em Anápolis.

O documento será disponibilizado na próxima segunda-feira (27), às 17h, durante uma coletiva de imprensa e live nas redes sociais, com a participação de internautas que quiserem mandar perguntas.

“Sei da expectativa de muitos com relação à publicação deste documento, mas cabe dizer a todos que há vários dias estamos totalmente focados na redação deste Decreto, juntamente com equipes de epidemiologia, vigilância sanitária e várias outras”, afirmou Roberto.

Ainda no comunicado, o chefe do Executivo Municipal afirmou que um estudo completo foi realizado através de notas técnicas para avaliar como está a situação da cidade e do sistema de saúde.

Todas as considerações também serão aplicadas às atividades econômicas, com “parâmetros de riscos bem avaliados para cada uma delas”.

Quer comentar?

Comentários