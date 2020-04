Homem morre após receber pedrada de genro em chácara de Nerópolis

Autor do homicídio fugiu do local e ainda não se apresentou na delegacia da cidade

Um caso bem tenso foi registrado na Central de Flagrantes de Anápolis no plantão de domingo (26).

Veio de Nerópolis, município vizinho que fica a 33 km daqui.

Reinaldo Aparecido, um homem de meia idade, morreu no Hospital Sagrado Coração de Jesus após receber uma pedrada do genro.

Eles estavam em uma chácara e a hipótese mais provável, já considerada pela Polícia Civil, é que ambos tenham discutido.

O autor do homicídio fugiu do local e ainda não se apresentou na delegacia da cidade, que deve assumir a investigação do crime.

